Fiets4Daagse druk met laatste voorbereidingen: 'Ieder jaar is er wel wat'

De vrijwilligers zaten er helemaal klaar voor: vandaag konden de startbewijzen voor de Fiets4Daagse opgehaald worden. Want vanaf morgenochtend staan er weer duizenden fietsers aan de start. En die hopen toch allemaal op één ding: droog weer.

De Fiets4Daagse begint dit jaar op donderdag en duurt tot en met zondag. Deelnemers kunnen op zes plekken starten en daarbij een ronde van 40 of 60 kilometer fietsen. In Meppel en Assen is er ook een route van 80 kilometer.

Puntjes op de i

Samen met zo'n 600 andere vrijwilligers zorgt Jannes Jonker in Diever ervoor dat alles de komende dagen op rolletjes verloopt. "Vandaag zijn we bezig met de voorbereidingen. We zetten de tenten op, de dames zitten klaar voor de inschrijvingen en de mensen die hier hun fiets willen stallen kunnen langskomen. En dan kunnen we van start morgen."

Jonker is al jaren vrijwilliger bij de club en samen met de andere vrijwilligers maken ze er volgens hem een leuke tijd van. Waar hij dit weekend het meeste naar uitkijkt? "Wat ik het leukste vind, is de mensen in de ochtend te verwelkomen met de microfoon en een praatje te houden. Dat brengt mij voldoening."

Vernieuwingen

Het is nieuw dat er op donderdag wordt gestart en dat de mensen tot en met zondag fietsen. "We hoorden vaak van gezinnen dat ze het jammer vinden dat het doordeweeks was. Want die mensen wilden graag twee dagen fietsen in plaats van vier en dat kan nu in het weekend", vertelt Jan Broertjes voorzitter van de Fiets4Daagse.

Ook nieuw dit jaar is de 80 kilometer en daar zijn al veel aanmeldingen voor. "Deze groep is wel in de minderheid, want het gaat om een ander type fietser. Iemand die er vooral van houdt om meer kilometers te maken." Hoeveel mensen zich gaan melden, weet Broertjes nog niet. "Het grootste gedeelte komt pas op de dag zelf en dan weten we precies hoeveel deelnemers er zijn."

Buien, buien en nog eens buien

Alle vrijwilligers zetten hun beste beentje voor, maar er is één ding waar zij en de organisatie geen invloed op hebben: het weer. En laat dat er nu niet al te best uitzien voor dit weekend. "Ieder jaar is er wel wat. Vorig jaar was het bijna 35 graden en nu hebben we buien. Als het maar bij buien blijft, want dat is tijdelijk en dan kunnen de mensen even schuilen", zegt Broertjes.