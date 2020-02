OCS #20: Reserve Yorian snelste buiten de lijnen

Geen gras in deze aflevering over het Onze Club Sterrenteam. Teamsport is zo soms ook een activiteiten buiten de lijnen. Zo ook bij Elim.

"Een lekker stukje racen, zo, dacht ik." Yorian is er klaar voor. Bij de hoofdmacht speelt hij een bijrol, maar tijdens de teambuildingsactiviteit op de kartbaan heeft hij net zoveel kans op succes.

Ook Patrick, Mike en Jay - broers Doldersum - testen hun vorm op de kartbaan. "Een keertje wat anders, even ontspannen. Ik denk dat het goed is", legt Mike uit. "Sowieso leuk, want we hebben een goede groep", voegt Jay toe.

Dorps

"Binnen een team bouw je goede vriendschappen op", steekt Patrick van wal. Als rechtsback knokt hij zich in het eerste van Elim. "We gaan vaak met elkaar wat drinken en eten. Na het voetbal. Volgens mij is het echt iets dorps. Voetbal is veel meer dan alleen sport."

De laatste plaats van het Onze Club Sterrenteam in de tweede klasse J zegt niet over de vriendschappen binnen het team. "Het gaat inderdaad niet zo goed, maar iedereen doet zijn best", vertelt Jay. "Even het hoofd leegmaken. Kijken wie er vandaag wint", grijnst Mike.

Kritisch

Twaalf rondes rijdt het kwartet. Yorian is het meest gretig. "Laat hij het maar eens zien op het veld", is Jay kritisch. Na de heat snellen de spelers van Elim naar de vellen met rondetijden.

En verrek, Yorian had het al gezegd ("Ze gaan alleen de achterkant van mijn kart herkennen"): de reserve troeft de basisspelers af buiten de lijnen. Hij heeft zijn moment van het seizoen van het Onze Club Sterrenteam te pakken.