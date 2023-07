Gebiedsfonds Borger-Odoorn gaat ook bijdrage initiatiefnemers windpark beheren

Gebiedsfonds uitgelegd

Zowel Borger-Odoorn als Aa en Hunze heeft een eigen gebiedsfonds. In beide fondsen zit geld van de gemeente, de provincie en de Rijksoverheid én een deel van de opbrengsten van het windpark Drentse Monden en Oostermoer. Het geld kan door de inwoners zelf worden besteed. In beide gemeenten is een stichting opgericht die zorgt voor een verdeling van het geld.

Het geld van Borger-Odoorn gaat volledig naar projecten die inwoners (geen individuen) zelf kunnen insturen. In Aa en Hunze gaat een deel van het geld naar projecten. Ook krijgen omwonenden van de windmolens daar eenmalig een bedrag ter compensatie. De hoogte daarvan is afhankelijk van de afstand tot de dichtstbijzijnde windturbine.

Gebiedsfonds Drentse Monden, voor Borger-Odoorn, krijgt jaarlijks 5 ton te besteden. Voor Gebiedsfonds Oostermoer, het fonds in Aa en Hunze, is er jaarlijks 2,7 ton beschikbaar, omdat er minder windmolens staan dan in de buurgemeente. Dat is het geld van de overheden en het windpark De Drentse Monden en Oostermoer bij elkaar.