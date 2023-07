Mensen met migratieachtergrond krijgen zwemles in Havelte: 'We zitten in hetzelfde schuitje'

De zwemlessen in de gemeente Westerveld voor mensen die niet in Nederland zijn geboren, lijken aan te slaan. Met name bij de vrouwengroep is een stijging te zien. "De interesse is erg groot", vertelt Anja van der Veen van Zwembad De Kerkvlekken in Havelte. "Ze vinden het zwemmen heel erg leuk. Maar ook de mond-op-mond-reclame werkt. Ze steken elkaar aan."

Het ging vorig jaar maar net goed in zwembad De Kerkvlekken. Een 14-jarige jongen met een migratieachtergrond werd ternauwernood gered nadat hij kopje onder was gegaan bij de duikplank. Volgens cijfers van het CBS gaat het in het water vaker mis met mensen die niet in Nederland geboren zijn.

Gevaarlijk

"Een heleboel mensen zijn vaak overmoedig voordat ze voor het eerst in het zwembad komen", legt Van der Veen uit. "Dan hebben ze geen idee wat diep water is en waar dat precies zit. Ze weten ook niet waar de duikplanken zitten en dat het daar heel diep is bijvoorbeeld. Ze beginnen soms in het diepste water. We hebben daar vorig jaar een probleem mee gehad en dat is de aanleiding geweest."

In Havelte zijn sindsdien zwemlessen voor mensen van deze doelgroep. De gemeente Westerveld betaalt mee. Van der Veen begeleidt meerdere groepen: de mannen, vrouwen en minderjarigen. Daarbij komt ze in contact met veel verschillende culturen. "Deelnemers hebben allerlei afkomsten: Syriërs, Eritreeërs, wat maar in Havelte woont. Door de verschillende talen is het soms handen en voetenwerk en als er eentje iets meer weet dan wordt dat doorgeklepperd naar de rest."