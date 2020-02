Onze Club #27: Door regen slechts anderhalve wedstrijd op TV

Vanwege de hevige regenval ging de topper in de 4e klasse D, tussen KSC en Sweel, vanmiddag niet door. Ook Dwingeloo - Asser Boys, in de derde klasse D, werd afgelast.

En dus werd de 27e aflevering van Onze Club meer dan gehalveerd, want er bleven twee duels uit het zaterdagvoetbal over. De camera's stonden in een winderig en kletsnat Nieuw Balinge en voor slechts één helft in Hollandscheveld. Die laatste club speelde in de 3e klasse D het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tegen Fit Boys. De gehele tweede helft moest nog gespeeld worden en dat bij een 1-1 stand.

Twee seizoenen geleden promoveerden Nieuw Balinge en SC Angelslo van de vijfde naar de vierde klasse. Vorig jaar overleefden beide ploegen, maar dit seizoen hebben ze het lastiger. Met name Nieuw Balinge moet alle zeilen bijzetten om de nacompetitie te ontlopen. Rechtstreekse degradatiezorgen zullen er niet komen, want daarvoor is SV Mussel toch echt te zwak.

Bekijk nu online: Aflevering 27 van Onze Club