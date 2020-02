E&O trainer Gielen: Bizar dat we weer terug zijn in de race

Door dat gelijkspel zou E&O bij een zege de tweede plek overnemen, ook omdat de andere concurrent (BFC) verloor van koploper en de zekere nummer 1 Quintus. "Echt bizar", aldus Gielen. "Ik heb het de spelers niet verteld in de kleedkamer. We stonden op dat moment zelf nog gelijk. Ik wilde niet dat de spelers teveel afgeleid zouden zijn. Vlak voor tijd heb ik nog overwogen om het goede nieuws in een time-out te melden, maar dat vond ik niet echt gepast ten opzichte van de tegenstander. Dus wachtte ik tot het laatste fluitsignaal."

Hij had er, net als de overige E&O'ers niet meer op gerekend. Sterker nog, na de bekersof tegen LIONS 2 afgelopen donderdag dacht iedereen dat het seizoen als een nachtkaars uit zou gaan. "Maar we mogen weer dromen en hebben het in eigen hand. Twee keer winnen is denk ik voldoende, want ik denk niet dat Hellas het verschil in doelsaldo (16 treffers in ons voordeel) in twee wedstrijden gaat goedmaken. We gaan eerst naar Volendam 2 en dan komt Aalsmeer 2. Het kan, maar we mogen niets onderschatten."