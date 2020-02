Gestrande Drenten op Gran Canaria vannacht naar huis [update]

Jan ten Kate uit Koekangerveld hoopt op die vlucht naar huis. "Dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, maar we hebben bericht gekregen dat dat iets later wordt dan gepland." De planning was om te vertrekken om half twaalf (Nederlandse tijd). "Maar wat ik zie op de site van de luchthaven dat het half zes wordt."

De stof is wel neergedaald op Gran Canaria, zegt Ten Kate. "Het is nu heel ander weer. Het heeft hier zelfs even geregend vanmorgen."

Saharazand

Storm Calima bracht veel Saharazand naar de Canarische eilanden. "Als je een uurtje buiten bent zie je dat je kleren helemaal geel en bruin worden. De zwembaden liggen ook vol met zand, de mensen van het hotel zijn heel druk bezig om het hele hotel schoon te maken."

Zelf zal Ten Kate niet veel last hebben van de vertraging omdat hij zijn terugvlucht voor vandaag had geboekt. Maar in het hotel treft hij ook mensen die dit weekend naar huis zouden gaan. "Heel vervelend is het hier niet, en volgens mij zijn ze allemaal heel goed opgevangen."

Schiphol: terugvlucht nog later

Het toestel dat Ten Kate en andere Nederlanders naar huis moet brengen, moet nog vertrekken van Schiphol. De vlucht naar Gran Canaria vertrekt volgens de website van Schiphol om 13 uur. Die vlucht duurt normaal gesproken ruim 4,5 uur. Omdat het op Gran Canaria een uur vroeger is, zal die vlucht dan om half vijf lokale tijd aankomen.