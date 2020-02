Drentse school annuleert uitwisseling Italië om coronavirus

Op de weblog die is gemaakt voor de uitwisseling schrijft de school: "We vinden het verschrikkelijk dat het zo loopt. Voor de leerlingen en docenten in Italië hopen we dat ze gezond blijven."

Vandaag zouden 37 leerlingen en 5 begeleiders van de school in Assen naar Santa Marinella en Cerveteri in het midden van Italië vertrekken. Het zou de twaalfde keer zijn dat deze uitwisseling plaatsvindt. Maar het coronavirus gooit nu roet in het eten. De leerlingen zouden onder meer spreken met de burgemeesters en verblijven bij gastgezinnen.

Alle uitwisselingen gaan niet door

"We hebben het hele weekend overleg gehad met onze Italiaanse collega's. Zaterdagochtend zeiden ze nog: 'Kom alsjeblieft, het kan wel. We hebben alles goed voorbereid'. Maar 's middags sloeg de stemming om. Het ministerie van onderwijs in Italië heeft besloten om alle uitwisselingen stop te zetten", aldus Ridderbos.

Vanochtend om 9 uur heeft de docent de leerlingen een toelichting gegeven. Op 23 maart zouden de Italiaanse scholen een bezoek brengen aan Nederland. Ook die uitwisseling gaat waarschijnlijk niet door. "We hopen dat het project in mei of juni alsnog doorgang kan vinden", zegt de docent.

De uitwisseling zou plaatsvinden in het kader van in het internationale Erasmusprogramma. De vmbo-leerlingen van 13 en 14 jaar zouden in Italië een project doen over hoe om te gaan met plastic.

'Check je kinderen na de vakantie'

RTL Nieuws meldt dat de Drentse scholenkoepel Pricoh zich zorgen maakt over kinderen die op vakantie zijn geweest in een gebied waar het coronavirus heerst. In het bericht aan de ouders staat dat de school graag wil dat kinderen voordat ze weer naar school gaan een bezoekje aan de huisarts brengen voor een controle. Het RIVM laat in een reactie aan RTL Nieuws weten dat dit niet nodig is.