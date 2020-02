Muzieklijst Harry's Blues zondag 23 februari 2020

De echte oorsprong van de blues ligt in (West-) Afrika. Als slaven werden in mensen uit Afrika naar Amerika verscheept waar ze o.a. te werk werden gesteld op de katoenplantages in Mississippi. De singer-songwriter Bai Kamara jr. bracht zijn jeugd door in Sierra Leone. Allebei zijn ouders werkten voor de overheid en daardoor werd hij al op jonge leeftijd geconfronteerd met de realiteit van de Afrikaanse politiek. Dit thema is ook prominent in zijn huidige muziek. Op 15-jarige leeftijd verhuisde Bai naar Engeland. Hij schreef er zijn eerste songs. In 1990 verhuisde hij naar Brussel en koos voor een muzikale carrière in plaats van zijn handelsstudies voort te zetten. De thema's van zijn muziek zijn sociale ongelijkheid, politieke en economische vluchtelingen, het milieu en persoonlijke relaties. Zijn nieuwste album is Salone, gemaakt met zijn vaste begeleidingsband The Voodoo Sniffers.