Fiets4daagse ondanks regen weer vrolijk van start: 'Je kunt maar een keer nat worden'

De 58e Drentse Fiets4daagse is vandaag van start gegaan. Om acht uur vertrokken vanaf zes startplaatsen in de provincie duizenden fietsers om de verschillende afstanden, variërend van 40 tot 80 kilometer per dag, af te leggen. Er wordt gestart in Assen, Emmen, Diever, Meppel, Westerbork en Dalen.

"De eersten zijn al onderweg", zegt Bertus Witteveen rond kwart voor acht. Hij is voorzitter van de startplaats Westerbork, de grootste startplaats deze vierdaagse. "Officieel beginnen we om acht uur, maar sommigen zijn zo fanatiek en het is nu droog. Die denken: dan hebben we maar zo lang mogelijk droog gefietst."

Witteveen verwacht vandaag zo'n 1.000 tot 1.500 starters vanaf Westerbork. "Sommigen komen hier om precies om acht uur van start te gaan. We hebben geen spectaculaire opening, maar zij willen exact op dat moment fietsen."

Geen verdriet om de regen

Het weer gooit volgens Witteveen vooralsnog geen roet in het eten. "Natuurlijk wil je graag de mensen op pad sturen als het droog is en 22 of 23 graden, maar je hebt het niet voor het zeggen."