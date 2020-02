Zandstorm houdt zwemmers ZPC Hoogeveen dag langer op Tenerife

"De scholen zijn hier vandaag ook dicht. De plaatselijke bevolking heeft het ook nog nooit zo erg meegemaakt. Het was hier gisteren zo ontzettend benauwd. Al dat zand in combinatie met 31 graden. Je kon bijna niet buiten zijn. En ondanks dat we binnen hebben gezeten met gesloten deuren en ramen, ligt nu overal zand", zegt trainster Jennie Nijenhuis.

"We moeten even kijken of we nog een nacht in ons appartementencomplex mogen blijven. Wij hebben natuurlijk niet voor komende nacht geboekt. En vanaf 13.00 uur is het vliegveld hier weer geopend. Dat betekent dat er ook weer nieuwe gasten aankomen", aldus Nijenhuis.

'Overal ligt zand'

De zwemmers konden gisteren ook niet trainen in verband met de zandstorm. "Het zwembad was gisteren gesloten. En vandaag ook omdat ze alles aan het schoonmaken zijn. Ook bij het zwembad ligt overal zand. Er was ook een tent bij het zwembad weggewaaid. Ook die wordt vandaag hersteld."

De stemming onder de zwemmers is prima. "Eigenlijk moesten we allemaal naar school of naar het werk vandaag maar het is niet anders. Het is wel jammer dat we vandaag niet even kunnen trainen. Je merkt dat de zwemmers een beetje ongedurig worden. Ze hebben de afgelopen twee weken twee keer per dag getraind. Al met al veertig uur", laat Nijenhuis vanaf het zonnige eiland weten. Inmiddels is de lucht weer blauw en is het met 29 graden nog steeds erg warm.

Traditie van tien jaar

Voor ZPC is het traditie om te trainen op Tenerife. Dit jaar zijn ze er al voor de tiende keer. "We kunnen hier in een lang bad trainen, dus dan moet je er ook goed gebruik van maken", besluit Nijenhuis.

Morgen om 12.05 uur vliegt ZPC weer terug naar Nederland. Ze zijn al ingecheckt, dus dat lijkt goed te komen.

