Skydiven naar hoger plan getild op internationaal evenement Hoogeveen

Kijk omhoog naar de hemel... Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het zijn verschillende formaties van skydivers! Tenminste, als je in Hoogeveen bent de komende dagen.

De lucht boven Hoogeveen is tot en met zondag gevuld met skydivers en parachutisten vanuit heel Europa. In verschillende formaties springen ze uit een vliegtuig en maken in de vrije val samen figuren voor ze de parachute openen.

Skydive Hoogeveen organiseert het evenement. "De deelnemers komen vanuit heel Europa. uit Italië, Polen, Roemenië, vanuit alle kanten heb ik mensen binnen zien komen", zegt Frank Stavast van Skydive Hoogeveen.

Hoger plan

Met behulp van twee vliegtuigen, zeven coaches en een aantal cameramensen worden de springers en de sprongen beoordeeld en geëvalueerd. "We hopen zo samen het springen naar een hoger plan te tillen."

Grote naamsbekendheid heeft het evenement in Hoogeveen nog niet, maar daar wordt aan gewerkt. Stavast: "We willen een toonaangevend evenement worden, maar we zijn nog aan het groeien qua bekendheid. Als dit evenement jaarlijks succesvol kan zijn, en we kunnen samen springen en leuke dingen doen, dan zijn wij al heel blij."

Het weer zit niet mee

Hoewel er dus grootste plannen gemaakt zijn, moeten die vandaag nog even wachten. "Voor vandaag zijn de verwachtingen niet zo hoog gespannen, het weer zit ons niet mee. Regen zoals nu valt, is niet veilig. De bewolking zit laag, en er is veel wind, Alle factoren die niet aanwezig moeten zijn, die hebben we vandaag."