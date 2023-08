Theater de Meenthe neemt horeca in schouwburg Ogterop in Meppel op zich

Een theater in Steenwijk dat onder andere voor de kopjes koffie, frisdrank en alcoholische dranken en de hapjes gaat zorgen in een Meppels theater. Dat is precies het scenario na de zomer in schouwburg Ogterop in Meppel.

Theater de Meenthe neemt de horecafunctie op zich, voor ongeveer twee theaterseizoenen. Han Evers, directeur van het theater in Steenwijk, benadrukt dat het niet gaat om een overname. "We bieden onze diensten aan. Dat doen we omdat we samen met negen theaters in de regio samenwerken. Wij helpen elkaar als er problemen zijn."

Ogterop zat met een probleem. Vlak voor de zomer nam de gemeenteraad de beslissing om geen 60.000 euro te geven aan de horeca in Ogterop om de zomermaanden door te komen. Het gevolg daarvan is dat de horeca op omvallen stond, en de medewerkers op straat zouden komen te staan. Schouwburg Ogterop valt onder de gemeente, maar de horeca niet, al heeft de gemeente wel regels opgelegd aan de horeca in de schouwburg. Zo mag die alleen open zijn als de schouwburg open is. Het houdt in dat de deuren in de zomer zo goed als gesloten zijn, omdat er dan nauwelijks voorstellingen en activiteiten zijn in Ogterop.

Twee koks vertrekken

Het theater is samen met de gemeente gaan kijken naar een oplossing voor de horecafunctie en voor het personeel. Ze kwamen bij de buren in Steenwijk terecht. Gisteren is het voorstel definitief geworden.

Een deel van de medewerkers komt in dienst van De Meenthe en kan in Ogterop blijven werken. Twee koks vertrekken. Met het vertrek sluit in eerste instantie het restaurant in de schouwburg. "Voor zover ik mij kan heugen kan een restaurant nooit draaien zonder koks", zegt Han Evers daarover, die verwacht dat het restaurant weer open gaat zodra er mensen zijn gevonden. "Maar het is wel lastig om koks te vinden."

'Er vervalt niets'