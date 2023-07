Zoë Tauran uit Roden geniet na van optreden bij Coldplay-concerten

Hoe vol het stadion was? Tauran durft het niet precies te zeggen. "De vloer was in ieder geval al wel helemaal vol. ik heb nog nooit eerder voor zoveel mensen gezongen." Coldplay-zanger Chris Martin bedankte haar zelfs en public voor de optredens en later sprak ze met de bandleden. "Ze zijn echt mega aardig."

Familie

De nummers die Tauran zelf zingt mogen vooral in de categorie Nederhop en -pop worden geschaard. Een ander genre dan wat Coldplay zelf ten gehore brengt. "Maar als ik kijk naar de berichten die ik na elke show kreeg, is het denk ik wel gelukt dat ik ben blijven hangen bij mensen. Het heeft me ook veel volgers op social media opgeleverd, dus ik denk wel dat spelen in zo'n voorprogramma mijn carrière een boost heeft gegeven."

De familie van Tauran speelt ook een belangrijke rol in haar leven, zo verklapt ze. "Zonder hun had ik hier echt niet gestaan. Het maakt niet uit waar ik moet zingen, m'n ouders zijn er altijd. Ze hebben me altijd gesteund. Toen ik in een koor in Amsterdam zat, brachten ze me er elke week naartoe. Ze betekenen alles voor me." Voor de zangeres breekt nu een tijd aan waarin ze gaat touren door het land, ongetwijfeld met haar ouders als grootste fan. Ook dicht bij het ouderlijk huis. "Vooral de kaartverkoop voor de show in Groningen gaat hard", lacht ze.

Eurovisiesongfestival