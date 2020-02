Extra bouwverkeer in Veenkoloniën vanwege bouw windpark

Dat blijkt uit een brief die op 180 adressen in het gebied is bezorgd. Het gaat volgens het schrijven tot de zomer vooral om vrachtwagens die zand, granulaat en beton vervoeren.

De directeur van het det windpark zegt verschillende maatregelen te nemen om de transporten veilig te laten verlopen. Welke maatregelen dat zijn, is onduidelijk. "Toch blijven er meer vrachtwagens in de buurt rijden dan u gewend bent. Wij vragen daarvoor uw begrip", schrijft hij in de brief.

Lofar

De eerste windmolen van het windpark is inmiddels in bedrijf. Deze windmolen draait al een tijdje. De afgelopen maanden is gekeken wat de effecten van deze windturbine zijn op de antennes van de Lofar-telescoop van Astron. Volgens de betrokken partijen vallen die effecten binnen de in een convenant afgesproken bandbreedte.

Daardoor staat niets de verdere bouw van het windpark in de weg. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer telt straks 45 windmolens in zes verschillende lijnopstellingen. De ashoogte van de windmolens is 145 meter. De tiphoogte wordt iets meer dan 210 meter.

