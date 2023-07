Op de Hoofdstraat in Zeijen is vanochtend een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie kreeg rond elf uur een melding van het ongeluk. De fietser is in eerste instantie onderzocht in de ambulance, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht.