Kunst Into Nature in het Drouwenerzand: 'Uitdagend om te werken met de natuur'

Verschillende culturen en perspectieven

De verbindende factor tussen de kunstwerken is het thema tijd. "Met name verder en dieper in de tijd kijken, zowel terug als vooruit", vertelt De Bruijn.

De 29-jarige kunstenares Emii Alrai uit het Verenigd Koninkrijk veel onderzoek gedaan naar de regio Drenthe. Ze is onder andere naar Het Hunebedcentrum in Borger geweest en heeft bij een familie in Bronneger onderzoek gedaan naar wat er eerder in de grond heeft gezeten op die plek.

Haar kunstwerk 'Drinkers of the wind' is een sculptuur van hout, staal, hooi, zand, jute en water. Twee weken lang is ze er op locatie mee bezig geweest. Het proces daarvoor duurde ongeveer een jaar. "Het was ongelooflijk uitdagend om te werken met de natuur hier", vertelt ze over het kunstwerk dat door sommigen bestempeld wordt als walvis of boon. Ze wil dat de kijker met de fantasie erop los kan gaan.

Werk in weer en wind

Onder een partytent was Alrai bezig om het kunstwerk vorm te geven. "Het weer was heel onvoorspelbaar. Dat is iets wat heel interessant was. Er waren momenten dat ik rustig aan het werk was onder de tent en dat er ineens een storm kwam en we moesten stoppen. En wanneer het zonnig was zat ik vol energie en ging ik aan de slag", vertelt de Britse kunstenares. "Ik vond het heel mooi om de structuur die ik gewend ben vanuit een studiosetting te combineren met het open stellen voor wat de natuur voor je in petto heeft."

Veel kunstenaars zijn net als Alrai vanuit het buitenland naar Nederland gehaald om een kunstwerk te maken. Zo zijn er dit jaar kunstenaars vanuit Mexico, IJsland en Italië. "De kunstwereld globaliseert net als de rest van de wereld", vertelt De Bruijn daarover. "We vinden het heel interessant als je een thema belicht om dat ook te doen vanuit verschillende culturen en de verrassende perspectieven die andere mensen weer mee kunnen brengen."

Verspreide belasting van de natuur