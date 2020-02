TUI-passagiers Gran Canaria met bus van Schiphol naar Eelde

Op de Canarische Eilanden woedde de afgelopen dagen een stofstorm, waardoor veel vluchten zijn geannuleerd.

'Schuiven met vluchten'

Luchtvaartmaatschappij TUI heeft extra vliegtuigen ingehuurd om hun passagiers op te halen, zegt woordvoerder Petra Kok. "De zandstormen verhinderden dat vliegtuigen konden landen of stijgen. We moeten behoorlijk schuiven met vluchten."

Vandaag zou ook een vlucht vertrekken vanaf de Drentse luchthaven. De passagiers zijn met een bus opgehaald en zouden rond één uur vanmiddag vanaf Schiphol naar Gran Canaria vertrekken. Inmiddels is duidelijk dat dit toestel tenminste drie uur later pas vertrekt. Dat betekent ook dat Noorderlingen later terug zijn in Eelde. Kok: "We gaan niet landen vandaag op Groningen Airport Eelde, maar zetten bussen in van en naar Groningen Airport Eelde."

De vlucht uit Gran Canaria komt midden in de nacht aan (Rechten: Schiphol)

Later vandaag, zo is de verwachting, vertrekt het vliegtuig vanaf Gran Canaria weer vol naar Schiphol. Aan boord zit mogelijk ook de familie Ten Kate uit Koekangerveld. Maar zeker is dat niet, want zij hebben nog niks van TUI gehoord.

Druk en chaos op vliegveld

Ze hebben de afgelopen dagen de zandstorm van Saharazand, de zogenaamde Calima, van dichtbij meegemaakt. Volgens de plaatselijke bevolking is de storm in jaren niet zo ernstig geweest als deze keer. Ten Kate staat inmiddels op de luchthaven waar het enorm druk en chaotisch is. Ze zullen vannacht met de bus arriveren in Eelde. Als ze mee mogen.

De familie De Jong uit Odoorn heeft pech. Zij zijn na een bezoek aan Gran Canaria bezig met een verlengde vakantie. Vanmorgen waren ze klaar voor vertrek, maar begin van de middag hoorden ze dat hun vlucht naar Düsseldorf is geannuleerd. Ze moeten nog een nacht blijven in het hotel. Wanneer ze terug mogen is onduidelijk.