Eerste herstel zichtbaar, maar Drenthe blijft zorgenkindje: 'Niet zoveel regen gevallen'

Langzaam begint het grondwaterpeil in Drenthe weer op niveau te komen. Dat zegt waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in voornamelijk het westen van onze provincie.

"Het grondwaterpeil is op sommige plekken gestopt met dalen en begint nu weer te stijgen", zegt Sander Habing van het waterschap. "Wel is het peil nog lager dan wat normaal is in deze tijd."

Meer regen

Hij wijst daarbij vooral naar het Drentse gedeelte waar ze verantwoordelijk voor zijn. WDODelta onderhoudt de waterhuishouding vanaf Deventer in het zuiden tot aan Assen in het noorden. "In Drenthe is gewoon nog niet zoveel regen gevallen."

De weersverwachting geeft aan dat het de komende weken nog meer gaat regenen. "De neerslag draagt wel echt bij, maar de ondergrond is echt droog. De bovenlaag, zeg maar de wortelzone voor bomen, dat hersteld nu wel, maar de laag eronder is nog wel droog. Dat duurt nog wel even voordat het hersteld is."

Maatregelen in de winter

Toch ziet hij met de komst van meer water de komende tijd positief tegemoet. "Het ziet er gunstig uit. Het is mooi weer voor landbouw en natuur", laat Habing weten. "Houdt dit nog een aantal weken aan, dan moet het wel goed komen. Dat is althans de globale verwachting. Lokaal zie je wel verschillen. Op sommige plekken is het nu al goed en op andere plekken duurt het nog wat langer."