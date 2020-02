Lifelines begint in Drenthe aan derde onderzoeksronde

In een gebouw naast het ziekenhuis van Emmen houdt Lifelines de komende jaren kantoor. De eerste deelnemers melden zich er vanochtend. Eén van hen is Fenna Remmers uit Emmen, die verschillende testen ondergaat. Zo wordt haar gewicht gewogen, haar lengte gemeten, haar bloeddruk opgenomen en ze moet een blaastest doen.

Remmers is één van de in totaal 38.000 Drenten die meedoet aan Lifelines. "Om een aandeel te leveren aan de wetenschap en de mogelijkheid dat er onderzoek gepleegd kan worden."

'Waarom wordt de één ziek en de ander niet?'

"Lifelines is een onderzoek naar gezondheid. We willen met name een antwoord vinden op de vraag: waarom wordt de één ziek en de ander niet?", legt Bert-Jan Souman uit, directeur van Lifelines. "We zijn nu begonnen met de derde onderzoeksronde, er zijn er dus al twee geweest. Dat is belangrijk, omdat we mensen dus door de jaren heen kunnen volgen, uiteindelijk dertig jaar. Dan kunnen we zien hoe ziektes zich ontwikkelen bij mensen zelf en bijvoorbeeld ook in families."

'Werkende mensen voelen zich gezonder'

Twee onderzoeksrondes zijn er nu dus geweest. Heeft dat dan ook resultaten opgeleverd? Volgens directeur Souman is dat zeker het geval. "Een voorbeeld is een onderzoek waaruit is gebleken dat mensen die werken zich significant gezonder voelen dan mensen die niet werken. Maar aan de andere kant ook: mensen die zich gezonder voelen hebben meer kans op het vinden van werk. Dat zijn hele concrete resultaten, waar je dus lokaal beleid op kunt gaan voeren en mensen aan het werk kunt krijgen."

Tientallen miljoenen euro's

Het was nog maar de vraag of Lifelines überhaupt aan een derde onderzoeksronde zou kunnen beginnen, wat te maken had met de financiën. "Het is best lastig om dit soort onderzoek te financieren, het gaat om tientallen miljoenen euro's per onderzoeksronde. Dat is heel veel geld. Gelukkig hebben we uiteindelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, lokale overheden, de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG bereid gevonden om ook deze ronde weer te financieren. De uitdaging wordt groter en de middelen zijn schaars." Samen met het bedrijf Certe voert Lifelines nu het onderzoek uit.

Lees ook: