Voor de vijfde keer nutteloze kunst in het Norger landschap

De aftrap van Folly Art in Norg wordt vandaag gegeven. De route, die dit jaar zo'n zeven kilometer omvat, wordt ieder jaar door duizenden mensen gelopen.

In 2001 maakte het kunstenaarsechtpaar Ina en Rob Reijnders kennis met het fenomeen 'folly'. "Dat was in Rotterdam", weet dochter Saskia. "Rotterdam was toen de culturele hoofdstad van Europa en daar stonden een aantal folly's. Grote maar nutteloze objecten die in de openbare ruimte stonden. Daar werd een zaadje geplant voor een Folly Art-route in Norg."

Uitje

Die route kwam er voor het eerst in 2018. Toen met dertien verschillende objecten. "Het begon kleinschalig. We hadden maar iets van 25 aanmeldingen", weet Saskia. "Toch kwamen op de eerste editie al duizend bezoekers af. Tijdens de vorige editie hadden we tienduizendbezoekers en meer dan honderd aanmeldingen van kunstenaars en architecten."