Kofferbakmoord weer in Opsporing Verzocht: 'Er zijn ontwikkelingen'

De politie wil nog niet zeggen wat voor nieuws er te melden is. Er wordt onder meer teruggeblikt, maar 'het zal niet alleen een herhaling zijn', zegt woordvoerder Anthony Hogeveen. "Inhoudelijk kan ik daar nog niks over zeggen. Maar we merken wel dat er de nodige aandacht is geweest naar aanleiding van de vorige uitzending van Opsporing Verzocht."

Zeventien tips

Twee weken geleden werd er in het programma ook aandacht besteed aan de dood van Meinema. Dat gebeurde nadat zijn ouders eerder die dag bekendmaakten dat ze de beloning voor de gouden tip die de zaak oplost, verhoogden naar 100.000 euro. Eerder was dat bedrag nog 50.000 euro. Een deel - 15.000 euro - komt van het Openbaar Ministerie.

In de eerste dagen na de uitzending van 11 februari kwamen er elf tips binnen, die volgens de politie 'het rechercheren waard' waren. Hoeveel tips er uiteindelijk in totaal zijn binnengekomen, kan Hogeveen niet zeggen. Volgens Ingrid Meinema - de moeder van de vermoorde Ralf - waren het er zeventien.

Dood in de kofferbak

De 31-jarige Meinema werd op vrijdag 31 maart 2017 dood gevonden in zijn Mercedes. De auto lag half in het Stieltjeskanaal. Meinema lag zwaar toegetakeld in de kofferbak. De politie weet nog altijd niet wie verantwoordelijk is voor de moord. Een jaar later werden twee mannen aangehouden, onder wie Hans O. uit Emmen. Hij is nog altijd verdachte. De ander is geen verdachte meer.

Ralf Meinema werd bijna drie jaar geleden vermoord (Rechten: RTV Drenthe)

