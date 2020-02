Zwammen groeien door in kwakkelwinter

Hero Moorlag is er verbaasd over. Hij maakte een ronde als toezichthouder bij het reservaat de Boerenveensche Plassen (bij Pesse) en zag kleurrijke paddenstoelen: "Plotseling stuit je, nota bene in februari, op een ongekende verrassing: tientallen oranje oesterzwammen op bijna geheel vergaan hout. Opvallend oranjegele en sterk behaarde hoeden, dakpansgewijs boven elkaar," schrijft hij in zijn Natuurspottersblog.

De oranje oesterzwam is met een opmars bezig en wordt sinds 2005 steeds vaker gezien. In het najaar dook er in Drenthe een ongekende hoeveelheid paddenstoelen op, maar aan het eind van de winter is het toch verrassend om er nog zoveel te zien.

Oranje oesterzwam in het bos bij de Boerenveensche Plassen (Rechten: Hero Moorlag)

Blauw pioniertje

"Er zijn deze kwakkelwinter veel meer op hout groeiende zwammen die gewoon doorgroeien. Opvallend in alle bossen is het plooivlieswaaiertje, een prachtig zwammetje dat dakpansgewijs op dood hout groeit. Judasoor op vlier, roodplaathoutzwam en vermiljoenhoutzwam op dood hout staan er ook. Boswachter bij Staatsbosbeheer Hans Kruk vond kortgeleden het schitterende pioniertje Blauwgroen trechtertje op het Dwingelderveld."

