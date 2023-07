Oude tennishal De Giraf wordt omgetoverd tot padelcentrum

Padelspelers in Emmen kunnen over een maand of drie terecht in een nieuw padelcentrum. De oude tennishal van De Giraf wordt door twee ondernemers omgebouwd tot onderkomen voor de populaire sport.

Alireza Shahanggir en Marco Hartmann nemen alvast de proef op de som. De twee spelen een potje padel in de al jaren leegstaande sportaccommodatie. "We missen de glazen wanden", lacht Hartmann. Maar de twee kijken goedkeurend rond. Zij kijken dwars door de bedompte sfeer heen die er nu nog hangt.

Vaccinatiecentrum

De sporthal maakte vroeger onderdeel uit van hotel en conferentiecentrum De Giraf, dat later werd overgenomen door Hampshire en Fletcher. De tennishal is tot voor kort nog in gebruik geweest als vaccinatiecentrum van de GGD tijdens corona. "Het is eigenlijk zonde dat zo'n hal leeg blijft staan", aldus Hartmann. "Dus wij gaan de vijf tennisbanen omzetten naar zes padelbanen."

De Emmenaren zijn geen onbekenden op sportief vlak. Hartmann is werkzaam in de ict, maar heeft een achtergrond als tennisleraar. Shahanggir is bekend als voetballer en trainer bij clubs als WKE, SC Angelslo, Drenthina en Cambuur. Zijn dochter Niloufar maakt momenteel naam als tennistalent.

Sluimeren

Maar eerlijk is eerlijk: tot drie jaar geleden had Shahanggir nog nooit van padel gehoord. "Mijn vriendin heeft een zoon in Spanje. Toen ik daar destijds op bezoek was zag ik ineens de mensen spelen binnen die glazen wanden. 'Wat een fantastische sport', dacht ik. Zowel jong en oud kunnen het naar hartenlust spelen. En het is lekker gezellig, want je speelt het met z'n vieren."

De indruk die Shahanggir kreeg, bleef bij hem sluimeren. "Ik heb tegen mijn goede vriend Marco gezegd: 'daar moeten we iets mee'." Zo gezegd, zo gedaan.

De twee openden de jacht op een geschikte locatie. En zo kwamen ze al snel uit bij de in onbruik geraakte tennishal. "Mijn dochter heeft daar ook veel gespeeld en getraind." Volgens Hartmann een ideale locatie. "Het gebouw is goed geïsoleerd en zit ver van de huizen af."

Geluidsoverlast

Van geluidsoverlast zal volgens Shahanggir, zoals bij sommige outdoorbanen wel het geval is, geen sprake zijn. Ander voordeel van de indoorbaan is dat er ook bij slecht weer gespeeld kan worden.

Shahanggir meldde zich bij de eigenaren, onder wie Peter van Dijk, om de huur te beklinken. Inmiddels is alles rond. Binnenkort kan er gestart worden met de verbouwing.

Van de zes padelbanen worden er twee bestemd voor het spelen van competities en toernooien. Daarnaast wordt de ruimte tussen de twee speelruimtes verbouwd tot kantine. Shahanggir en Hartmann verwachten begin november de deuren te kunnen openen.

Mooier dan voetbal