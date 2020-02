Boze wildplasser krijgt werkstraf voor 'bijna smoren' agent

Een man uit Beilen is veroordeeld tot 120 uur werkstraf, omdat hij na het Grosse Oktoberfest eind september in Beilen de keel van een politieagent heeft dichtgeknepen. De agent wilde de 30-jarige Beilenaar bekeuren, omdat hij stond te wildplassen.

De agent vreesde voor zijn leven. Hij had de aanval van de Beilenaar niet zien aankomen. Uit pure nood greep hij naar zijn wapen om zijn aanvaller in zijn been te schieten. Op dat moment kreeg hij een harde duw en belandde hij met zijn hoofd in de bosjes. Zijn hals werd niet meer afgesnoerd en hij kreeg weer lucht.

'Provocerende agent'

Een collega zag de worstelpartij en schoot te hulp. Hij duwde de twee omver. De Beilenaar werd meegenomen naar het bureau. "Hij verweerde zich, het was noodweer", zei de advocaat van de Beilenaar in de rechtszaal. De agent stelde zich die avond 'discutabel' op, zei de advocaat. Volgens hem zou de agent hebben geprovoceerd.

De Beilenaar wilde na het feest nog naar het toilet, maar dat werd hem geweigerd. Iedereen moest het terrein verlaten, want het feest was voorbij. De toiletten waren gesloten, vertelde hij. De feestganger had hoge nood. Hij wandelde terug, het terrein op en plaste tegen de tent. Daar werd hij door de agent aangesproken.

'Afknijpen'

"Hij moest afknijpen", zei de advocaat. Dat lukte de plassende man niet. Een andere feestganger bemoeide zich met het gebeuren en werd door de agent weggestuurd. De 30-jarige Beilenaar liep ook maar weg. Volgens de advocaat werd hij vervolgens bij een pijnpunt achter het oor gepakt. Hij haalde in een reflex uit naar de agent.

De rechter dacht hier anders over: "U bent uw boekje te buiten gegaan. U had de aanwijzing van de agent moeten opvolgen", zei ze. De officier van justitie eiste een celstraf van twee maanden, maar de rechter vond dat hij niet thuishoort in de gevangenis, onder meer omdat hij geen strafblad heeft. Hij moet de agent wel 900 euro schadevergoeding betalen.