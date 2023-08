Drenthe: het land der hunebedden

Verloren hunebedden

Drenthe telt nu 52 hunebedden, maar dat hadden er een stuk meer kunnen zijn. Het Drentse hunebedarsenaal was eeuwen geleden uitgebreider. In de loop van de achttiende eeuw werden veel van de reuzenstenen verplaatst naar de kust.

Deze verhuizing had te maken met een explosie aan paalwormen. De worm verschanste zich, zoals de naam doet vermoeden, in palen die voor de benodigde dijkversteviging zorgden langs het Zuiderzeegebied. De palen kalfden in rap tempo af en verloren zo hun functie.

De bestrijding van het hardnekkige weekdiertje was onbegonnen werk, zo wisten betrokkenen. Als alternatief werd gedacht aan hunebedden. De stenen reuzen moesten de kwetsbare dijken stabiel houden en de palen behoeden voor een nog grotere gatenkaas. Drentse hunebedden lagen het dichtst in de buurt, later kwamen ook scheepsladingen uit Noorwegen, Zweden, Duitsland en elders in Noord-Europa.

Bescherming

Op ten duur ontstond een handel in de stenen, die geen monumentale waarde vertegenwoordigden en daardoor een gewillig object waren voor dijkversteviging. Soms waren de hunebedden te groot en hakte men ze in kleinere stukken. Overblijfselen bleven achter in Drenthe.