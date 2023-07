'Op die fiets' trapt Fiets4Daagse af: 'Net of we allemaal familie zijn'

Sinds jaar en dag is de Drentse Fiets4Daagse een van de bekendste fietsevenementen van Drenthe. Vandaag is alweer de 58e editie van start gegaan. De Fiets4Daagse duurt tot en met zondag en elke dag is verslaggever Jeanine Hofsteenge met haar cameraman van de partij. In de serie Op die fiets gaan ze op zoek naar de mooiste verhalen op de pedalen.

Het miezerde, gutste en hoosde vandaag. Regenkleding was dus geen overbodige luxe bij het begin van deze Fiets4Daagse. Maar hoezeer het weer ook tegenzat, duizenden deelnemers stapten toch vol goede moed op hun stalen ros.

'Het is een belevenis'

"Het is net of we allemaal familie zijn. Iedereen praat onderweg met elkaar", zegt een deelnemer, gestoken in een blauwe regenponcho. De man doet voor het eerst mee aan de Fiets4Daagse. "Het is een belevenis."

"Wij zijn in principe mooi-weer-fietsers", zegt hij over zichzelf en zijn partner. "Dus de regen is even een minpuntje. Maar deze Fiets4Daagse komt heel gezellig over. Prachtig om mee te maken."