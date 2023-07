Geen regionaal reisverbod voor overlastgevers in trein tussen Emmen en Zwolle

Aanleiding voor de proef is de overlast in de treinen tussen Emmen en Zwolle, voornamelijk door uitgeprocedeerde asielzoekers. Staatssecretaris Vivianne Heijnen laat weten dat bij een regionaal reisverbod verschillende vervoerders informatie over reizigers met elkaar moeten delen en dat is in strijd met de privacywetgeving. Ze benadrukt wel dat ze de pilot 'nadrukkelijk steunt om het ov voor iedereen veiliger te maken'.