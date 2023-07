Toch nog toekomst voor 't Volk van Grada: 'Fuseren is een optie'

't Volk van Grada uit Emmen ziet nog toekomst voor zichzelf. Tot die conclusie kwam het bestuur van de folkloristische vereniging gisteravond tijdens een bestuursvergadering.

"We willen in elk geval proberen de schouders eronder te zetten", laat voorzitter Roelof Steenbergen weten. "We willen doorgaan, het ligt niet in onze aard om failliet te gaan." Vorige week werd duidelijk dat 't Volk van Grada financiële problemen heeft. Op de vergadering bleek dat vooral de vaste lasten te hoog zijn.

Positieve boekhouding

De vereniging deed onlangs een verzoek om een eenmalige subsidie van 25.000 euro bij de gemeente Emmen om het in ieder geval tot eind 2023 te kunnen uitzingen. De gemeente wees dit af vanwege de huidige omstandigheden waarin 't Volk van Grada verkeert.

Toch kon de penningmeester gisteravond een positieve boekhouding tonen. "Afgelopen maand kwamen we in de plus", zegt Steenbergen. "We hebben een rommelmarkt gehouden, daarnaast verhuren we de zaal en leveren we een buffet. Zo hebben we afgelopen maand omgebouwd tot een plus."

Zwaar weer

Dat het lastig is om telkens het hoofd boven water te houden, ligt volgens Steenbergen vooral aan het tekort aan vrijwilligers. "Ons museum kan nu maar twee dagen per week open. We willen graag naar vijf dagen per week en je hebt toch twee personen per keer nodig om het museum open te hebben."

Steenbergen zegt contact te hebben met andere musea in de gemeente Emmen en kwam er zo achter dat ze niet de enige is die het lastig heeft. "Ze zitten allemaal in zwaar weer", aldus de voorzitter. "Ze zitten allemaal te bedelen om vrijwilligers en publiek. De belangstelling is een beetje weg."

Fusie

Een andere optie om het hoofd boven water te houden is een eventuele fusie met Drentse Vereniging 't Aol' Volk. Daar was ook eerder sprake van, maar de besprekingen liepen toen op niets uit. "Dat was voor mijn tijd", weet Steenbergen. "Maar kijken of we kunnen fuseren is zonder meer een optie."