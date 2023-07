Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

SIVO is dit weekend weer. Er was lange tijd twijfel of het folkloristisch dansfestijn wel door kon gaan en op welke plek dat dan zou moeten, maar het gaat door en het is op het Kerkplein in Borger. Drie dagen lang staan er dansgroepen uit Kenia, Servië, België en Nederland op het plein. De Nederlandse dansgroepen variëren in dans: van boerendans tot Oekraïense dans.