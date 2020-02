Toch nog een (klein) beetje sneeuw deze winter?

Een witte winter hebben we tot nu toe nog niet gehad. Toch zou daar woensdag of donderdag nog een beetje verandering in kunnen komen.

Maar wacht nog even met het stof van de sneeuwschuiver te halen. Want de kans dat je flinke sneeuwpoppen kan maken of goede sneeuwgevechten kan houden, is niet heel groot.

"De temperatuur gaat in de nacht naar beneden. Lokaal kan het dan rond het vriespunt liggen, waardoor de natte sneeuw even kan blijven liggen", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga. Dat betekent dat je ook rekening moet houden met gladheid, als je woensdag en donderdag in de nacht of vroege ochtend de weg opgaat.

Vrijdag is het waarschijnlijk al weer gedaan met de winterpret. "Dan gaan temperaturen weer omhoog. Wel kan er nog een beetje hagel vallen."