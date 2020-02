Bollentelers, gemeente en omwonenden maken afspraken over bollenteelt Westerveld

De gemeente Westerveld, landbouworganisaties, lelietelers en omwonenden van bollenvelden hebben vanavond in het gemeentehuis in Diever een convenant ondertekend. Daarin staan regels waar boeren zich aan zullen houden bij de teelt van onder andere lelies. Bij die teelt worden veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Daar is in de gemeente onrust over.

De ondertekening gebeurde achter gesloten deuren. Alleen de betrokken partijen waren erbij. Volgens een woordvoerder van de gemeente was dat van tevoren zo afgesproken. Naast de sector is ook een aantal inwoners betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Wie die inwoners zijn, is niet bekend. Ze hebben meegedaan aan gesprekken over het opstellen van het convenant. Actiegroepen als Meten=Weten en Stichting Bollenboos doen niet mee. Die actiegroepen vinden dat de overheid de plicht heeft om bewoners te beschermen tegen de middelen - en de mogelijke schadelijke effecten ervan - die worden gebruikt in de bollenteelt.

Het nieuws over het convenant lekte eerder uit nadat de partij Progressief Westerveld documenten hierover naar buiten bracht. Progressief Westerveld vindt dat het te snel gaat en vindt het ongepast om groepen buiten de gesprekken te houden. In het convenant spreken de gemeente, de landbouw en de telers af hoe ze omgaan met de lelieteelt en waar ze rekening mee houden.

Bijvoorbeeld over het instellen van een spuitvrije zone van twintig meter vanaf bebouwing. Bij woningen, kinderdagverblijven of zorginstellingen bijvoorbeeld. In het convenant zeggen ze hun best te doen om zogenoemde drift van middelen tegen te gaan, zodat ze niet in de tuinen van mensen belanden. Boeren zullen ook melden wanneer ze aan de slag gaan op een bollenperceel.

Dit convenant is nog maar het begin." Wethouder Jelle de Haas

"Deze overeenkomst is tot stand gekomen met de gemeente en veel andere partijen. We zien dit als een eerste stap om gezamenlijk aan dit vraagstuk te werken. Dit is een mooi begin." Dat zegt wethouder Jelle de Haas van de gemeente Westerveld. Het bollendossier is voor de gemeente een hoofdpijndossier. Het lukt maar niet om alle partijen om tafel te krijgen om afspraken te maken. Actiegroepen als Meten=Weten en Stichting Bollenboos willen niet meepraten, zolang de overheid ze 'niet beschermt tegen gewasbeschermingsmiddelen'.

De lelietelers en de gemeente zijn blij dat er nu eindelijk een basis ligt om over verder te praten. Samen legden ze verschillende puzzelstukken in elkaar, waarmee ze aangeven dat ze het convenant ondertekenen en dat ze zich aan de afspraken zullen houden. Volgens de gemeente Westerveld is dit convenant belangrijk om te komen tot een betere verstandhouding tussen de bollensector en omwonenden van bollenvelden in Westerveld.

Dinsdagavond is er in de gemeenteraad van de Zuidwest-Drentse gemeente een debat over gewasbeschermingsmiddelen. Progressief Westerveld heeft een interpellatiedebat aangevraagd.

Lees hier wat er in het convenant is afgesproken.