Graven, spitten en uitpluizen: onderzoek naar bodemkwaliteit in Drenthe

Hoe gezond is de grond van boeren in Drenthe? Om daar achter te komen doet het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) op verschillende plekken in Nederland onderzoek naar akker- en graslanden. Inmiddels is de laatste plek in Drenthe aan de beurt: het land van boer Gerlof Pronk in Echten.

Pronk heeft al 25 jaar een een biologisch landbouwbedrijf. "Ik zeg altijd tijdens een rondleiding of tegen klanten dat wij onze grond best goed gezond houden, maar het is ook leuk om te weten of je het echt goed doet. En als ik het niet goed doe, dan moet ik wat veranderen."

Wormen tellen

Onderzoeker Teun van Lent doet met zijn team verschillende grondboringen, ze tellen wormen en nemen luchtmonsters. Later wordt in het laboratorium onderzocht wat voor micro-organismen er bijvoorbeeld in de grond leven. "Later kan elke boer dan in de dataset vinden hoe gezond zijn bodem is, ook in vergelijking met de andere boeren in de omgeving", legt Van Lent uit.