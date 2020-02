Toekomstscenario's voor Groningen Airport Eelde over twee maanden klaar

Raadsleden en Statenleden zijn sceptisch over de toekomst van de noodlijdende luchthaven Groningen Airport Eelde. In twee sessies zijn ze bijgepraat door de raad van commissarissen van de luchthaven en interim-directeur Bart Schmeink. Ze zijn in ieder geval blij met de toezegging dat het nieuwe toekomstplan realistisch moet zijn.

Het zijn de raadsleden van de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen en Statenleden van de provincies Drenthe en Groningen die de twee sessies hebben bijgewoond. Voor de zoveelste keer krijgen ze te horen dat het slecht gaat met de luchthaven. Ook in 2020 wordt gerekend op een verlies in de exploitatie van 1,4 miljoen euro. En als het zo doorgaat, dan is de schatkist leeg. Interim-directeur Bart Schmeink moet daar in opdracht van de aandeelhouders en de raad van commissarissen wat aan doen.

Schmeink en zijn team zijn bezig met het uitwerken van acht toekomstscenario's. Scenario's waarin rekening gehouden wordt met afbouw, maar ook met verdere groei. De Drentse luchthaven heeft de afgelopen jaren nogal wat tegenslagen gekend. Luchtvaartmaatschappijen komen en gaan. De strategie om de luchthaven via hub-verbindingen met de rest van de wereld te verbinden is mislukt. Luchtvaartmaatschappij Nordica kreeg miljoenen uit het routefonds voor verbindingen met Kopenhagen en München. En toen het geld op was, vertrokken ze.

Alleen lijndienst Londen Southend nog over

Afgelopen week liet opvolger AIS Airlines ook weten te stoppen met de dagelijkse vluchten naar Kopenhagen. Te weinig passagiers en te hoge kosten. Alleen de lijndienst met Londen Southend Airport en verschillende charterverbindingen naar vakantiebestemmingen zijn nog over. Interim-directeur Schmeink wil terug naar de basis: een luchthaven die van alles wat heeft. Dus lesvluchten, bedrijvigheid rondom de luchthaven, private jets, donorvluchten en ook chartervluchten. Want juist die laatste leveren inkomsten op.

Voor fractievoorzitter Casper Kloos staat vast dat de luchthaven moet blijven bestaan. "Ik zie dat de interim-directeur een moeilijke klus heeft. Ik denk dat je toe moet naar een brede luchthaven. Verder zie ik met de anderhalf miljoen inwoners in Noord-Nederland geen grote luchthaven voor me." Kloos en zijn partij hebben ook nagedacht over het overnemen van de aandelen van de stad Groningen en Assen. Die willen wel van hun aandelen in de luchthaven af vanwege de steeds terugkerende vraag om extra subsidie. "Stel je voor dat de stekker toch uit de luchthaven wordt getrokken, dan hebben wij de grond. Die grond is meer waard dan de luchthaven op dit moment."

Genoeg gedagdroomd

Bernadette van den Berg, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Drenthe, wil er nog niet te veel over kwijt. "We zien nog steeds mogelijkheden, maar we zijn gereserveerd. Vier jaar geleden hebben we gezegd dat we ervoor zouden gaan. Maar je ziet dat er grote zorgen zijn over de financiële situatie van de luchthaven. Daar moet wel verandering in komen." Van den Berg is blij dat de scenario's die op dit moment worden besproken realistisch zijn. "We hebben genoeg gedagdroomd. Ik ben benieuwd waar de directeur mee komt."

Groningse politici zijn misschien nog wel sceptischer dan die in Drenthe. De Groningse PvdA-voorman Gert Engelkens is niet overtuigd. Zo zegt hij tegen RTV Noord: "Ik moet het allemaal nog zien. Aan de ene kant wordt gezegd: we komen met realistische scenario's. Aan de andere kant wordt gezegd: er is veel onrust in luchtvaartwereld en dat geeft veel onduidelijkheid. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?" Verder maakt hij zich zorgen over dat tekort van 1,4 miljoen euro. ChristenUnie-voorman Fredric Geijtenbeek geeft aan dat de ChristenUnie eveneens worstelt.

Twee maanden nodig voor toekomstscenario

Interim-directeur Bart Schmeink denkt twee maanden nodig te hebben om de scenario's uit te werken. "De provincies en gemeenten, zo hoor ik, willen een realistisch verhaal. We willen ook niet wachten tot onduidelijkheden rondom Lelystad Airport, Schiphol en de luchtvaartnota zijn opgelost. We moeten nu ons plan trekken." Schmeink gaf de aanwezigen ook mee dat er ook zaken zijn die goed gaan. De bezettingsgraad van vluchten van Corendon naar de Canarische Eilanden bijvoorbeeld. Maar ook de vluchten van SunAir naar de Kanaaleilanden.