Wilhelmina Ziekenhuis stopt 95 miljoen in verbouwing

Op dit moment wordt er al volop gebouwd in en om het WZA. Zo krijgt het ziekenhuis een Ouder en Kind-centrum, waar de poli Verloskunde en de kinderafdeling samengebracht worden. Daarnaast komt er een nieuw Spoedplein voor de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost. Ook worden de operatiekamers verbouwd.

Klaar voor de toekomst

"Het WZA is al enige tijd bezig om de bouwplannen uit te werken", zegt Paul van der Wijk, voorzitter van de raad van bestuur van het WZA. "We kunnen nu écht door met de plannen." Zo gaat het ziekenhuis investeren in informatietechnologie en e-health. Daarmee is het WZA straks klaar voor de toekomst.

Het Wilhelmina Ziekenhuis is één van de twee Drentse ziekenhuizen waar 24 uur per dag zorg wordt geboden aan patiënten met ingewikkelde zorgvragen. Het gaat daarbij om spoedopnames, verloskunde, acute operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van opname. Daarmee speelt het een belangrijke rol in de regiovisie, waarin de ziekenhuiszorg in Drenthe en Groningen is verdeeld. Eerder sloten het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal juist de Spoedeisende Hulp.

'Vertrouwen in WZA'

De Rabobank heeft vertrouwen in de toekomst van het Wilhelmina Ziekenhuis, zo verklaart Ludo Mennes, directievoorzitter Rabobank Assen en Noord-Drenthe, de miljoenenlening. Het WZA maakt heldere strategische keuzes voor de toekomst en continuïteit en is financieel solide. Dit geeft ons als bank vertrouwen."

