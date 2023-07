Toch 30-kilometerroute voor scootmobielers tijdens Fiets4Daagse

Ze hadden er zo'n zin in, maar even leek het niet door te gaan. De Scootmobielclub Assen werd bijna buitengesloten van de Drentse Fiets4Daagse omdat een route van 40 kilometer in plaats van de oude 30 kilometer te veel zou zijn. Vandaag startten zeven leden van de scootmobielclub toch in Assen voor de Drentse Fiets4daagse.

De organisatie heeft namelijk een aftakking gemaakt in de fietsroute van veertig kilometer, zodat zij toch dertig kilometer kunnen rijden.

Accu

"Heel kwaad waren we", vertelt Kina Hazeveld van de Asser Scootmobielclub terugblikkend op het moment dat ze zagen dat de kortste route 40 kilometer was in plaats van de gewoonlijke 30. Meer dan 30 is namelijk voor sommige scootmobielen te ver omdat de accu het niet langer volhoudt.

"Toen we op de website zagen dat de afstanden 40, 60 en 80 kilometer waren, nou toen werd ik witheet. Het is weer een groep die dan buitengesloten wordt. Ik vind gewoon: dat kan niet." Voor de mensen op de scootmobiel is het heel belangrijk dat ze mee doen, meent ze. "Wij kunnen met heel veel dingen al niet meedoen omdat wij slecht ter been zijn of vanwege andere omstandigheden. En dit is iets: we kunnen rollen."

Oplossing