Provincie wist wél vooraf van besluit afschot wolf

Gedeputeerde Henk Jumelet was vooraf op de hoogte van het besluit van de gemeente Westerveld om de wolf te doden die op 9 juli een schapenhouder in zijn arm heeft gebeten. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe.

In de Statenvergadering van 12 juli zei Henk Jumelet dat hij in de ochtend van het bijtincident niet met de burgemeester had gesproken over het afschot van de wolf. Strikt genomen heeft Jumelet gelijk; hij sprak pas 's middags met burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld.

Wel contact met loco geweest

Wat Jumelet er niet bij vertelde, is dat hij 's ochtends om 8.50 uur via de telefoon van iemand anders wel kort heeft gesproken met locoburgemeester Henk Doeven. De wolf werd rond 9.01 uur afgeschoten; RTV Drenthe was op dat moment ter plaatse en heeft om 9.03 uur een notitie gemaakt van het tijdstip van afschot.

"Doeven stelde dat het om een acute situatie ging, dat de politie aanwezig was en nog wat buurtgenoten. Hij zei dat het besluit was genomen om de wolf te doden. Hij had overleg gehad met Rikus Jager. Ik zei dat ik niet in kon schatten of het om een acute situatie ging. Het besluit is aan jullie om de wolf te doden", zegt Jumelet desgevraagd in een reactie.

Geen betrokkenheid besluit

Henk Doeven bevestigt dat er 's ochtends vroeg contact is geweest met Jumelet, maar doet verder geen inhoudelijke mededelingen gezien het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de rechtmatigheid van het besluit om de wolf te doden.

"Met de gemeente Westerveld is eerder een paar keer gesproken over waar de bevoegdheid ligt bij het besluit om een wolf af te schieten. Als de openbare orde in het geding is, dan ligt die volgens het wolvenplan bij de burgemeester. De burgemeester heeft later ook aangegeven dat het besluit was genomen in het kader van de openbare orde. Bij de afweging ben ik verder niet betrokken geweest", aldus Jumelet.

Summier antwoord

Tijdens de rondvraag na de installatie van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten op 12 juli krijgt de kersverse gedeputeerde Egbert van Dijk de volgende vraag van Siska Peeks van de Partij voor de Dieren: "Is er contact gezocht vanuit Wapse met Jumelet of iemand anders van de provincie?"

Van Dijk antwoordt: "Ik heb begrepen dat dit wel het geval is geweest, van horen zeggen. Dat heb ik uit de krant vernomen." Op dat moment zegt Jumelet "nee". Hoewel Jumelet de wolf niet meer in zijn portefeuille heeft, was dit bij het moment van afschot nog wel het geval.

"Er is inderdaad contact geweest met de burgemeester. Op mijn initiatief heb ik hem 's middags gebeld, maar niet naar aanleiding van de situatie die zich op dat moment voordeed", zo zegt Jumelet in de Statenvergadering.

'Geen onwil'

Waarom meldde Jumelet op dat moment niet dat er wel contact was geweest met locoburgemeester Henk Doeven? "Ik heb heel precies antwoord gegeven op de vraag of er contact is geweest tussen de provincie en de burgemeester. Er was op dat moment geen gelegenheid om dat toe te lichten", zegt Jumelet nu.

Jumelet zegt dat hij het ook niet in gedachten had om de Statenleden te vertellen over het contact met Doeven. "Dat was niet de vraag. De vraag heb ik zo niet gehoord. Het is geen onwil. Het is geen verzwijgen. Dat zit niet in mijn aard."

Menselijke interesse

Hij zegt rond 11.00 uur direct telefonisch contact te hebben gehad met Doeven over hoe het was afgelopen en rond 16.00 uur of 16.30 uur met Rikus Jager. "Dat was meer in de sfeer van: hoe gaat het met je? Ik begreep van Doeven dat hij had staan te trillen op zijn benen." Ook met de schapenhouder zegt Jumelet later contact te hebben gehad.