Colonne met drie auto's gezien vlak voor vondst lichaam Ralf Meinema

Kort voor de vondst van de vermoorde Ralf Meinema in de kofferbak van zijn auto in het Stieltjeskanaal bij Coevorden, is een colonne van drie auto's gezien bij café Otten in Coevorden. Die tip kreeg de politie Noord-Nederland onlangs en is mogelijk de sleutel in de oplossing van de moordzaak. Dat bevestigt Ingrid Meinema, de moeder van Ralf aan RTV Drenthe.

Café Otten ligt aan de Europaweg in Coevorden, vlakbij de plek waar Ralf werd gevonden.

Op vrijdag 31 maart 2017 wordt in de vroege ochtend een Mercedes gevonden in het Stieltjeskanaal. De achterzijde van de auto steekt boven het water uit. In de kofferbak wordt het lichaam van de 31-jarige Ralf Meinema gevonden. Hij was zwaar toegetakeld. Vanavond besteedt tv-uitzending Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de moord op de Klazienavener.

Drie auto's

De colonne auto's die bij het café is gezien, zou uit een een witte of lichtkleurige Volkswagen Polo en een witte of lichtkleurige Seat Ibiza bestaan, meldt de Telegraaf. Vermoedelijk reed ook de Mercedes van Ralf in de colonne. De politie houdt er daarom rekening mee dat de bestuurders van deze auto's meer weten over de dood van de Klazienavener.

De recherche is er altijd vanuit gegaan dat meerdere mensen de auto van Ralf naar het Stieltjeskanaal hebben gereden. Dankzij de tip is duidelijk welke auto's deze verdachten waarschijnlijk hebben gereden. De politie hoopt dat er mensen zijn die de auto's en de combinatie van auto's herkennen.

100.000 euro

Een kleine twee weken geleden heeft de familie van Ralf het tipgeld verhoogd tot 100.000 euro. Of dit de doorslag heeft gegeven bij deze tip is onbekend. Moeder Ingrid Meinema hoopt dat de uitzending van Opsporing Verzocht nieuwe tips oplevert. "Ik hoop dat het wat uithaalt."

