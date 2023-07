Gemeenteraad De Wolden op tournee: Vergaderingen op bijzondere locaties tijdens renovatie raadszaal

De gemeenteraad van De Wolden gaat in september op tournee en vergadert op verschillende plekken in de gemeente. Dat gebeurt omdat de raadszaal in Zuidwolde een opknapbeurt krijgt.

Een creatieve oplossing is gevonden. Dit jaar bestaat de gemeente 25 jaar. In 1998 werden de gemeenten de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde samengevoegd tot De Wolden. Om het jubileum te vieren worden plekken in de vier voormalige gemeenten uitgekozen om te vergaderen.

Installatie nieuwe wethouder

De raadsleden trappen de sessies af op 7 september in dorpshuis de Havezate in de Wijk. Dan wordt ook de nieuwe wethouder Rudi Hooch Antink geïnstalleerd. Een week later verhuist het gezelschap naar de Bartholomeuskerk in Ruinerwold, dat is een besloten bijeenkomst.

Hetzelfde geldt voor de bijeenkomst op 21 september in dorpshuis 't Alke in Alteveer. Een week later is de laatste vergadering buitenshuis in restaurant 't Wapen van Ruinen. Die is weer openbaar.