Gemalen kunnen grote hoeveel regen nog goed aan

Riviertjes die buiten hun oevers treden, sloten die tjokvol zitten en waterbergingsgebieden die vol lopen. De vele regen van de afgelopen weken zorgt voor extra werk bij de waterschappen. Maar dankzij de vele gemalen en stuwen in en om Drenthe, is er nog geen sprake van natte voeten.

"We draaien op dit moment op 50 tot 65 procent van onze capaciteit om al het water uit Drenthe af te voeren", zegt Herald van Gerner van waterschap Drents Overijsselse Delta. "Het is een grote klap water die we te verwerken krijgen, maar we hebben nog wat buffer. Deze regen brengt ons niet in de problemen."

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft 360 gemalen en ruim 1.900 stuwen in beheer. Met dit ingenieuze systeem wordt water uit onder meer Drenthe afgevoerd richting het IJsselmeer. Waterpeilbeheerders kunnen met de gemalen en stuwen heel goed anticiperen op de weersomstandigheden. Is het droog, dan laten zij water toe en bij veel regen wordt het water afgevoerd.

Wind stuwt water richting Drenthe

Voor Drenthe is het gemaal Zedemuden in het Overijsselse Zwartsluis van essentieel belang. "Dit gemaal pompt veel water uit Drenthe, via het Meppelerdiep, naar het IJsselmeer", vertelt Van Gerner. "Drenthe ligt hoger dan het IJsselmeer en normaal gesproken wordt het water eenvoudig die kant opgevoerd. Maar door de huidige hoge waterstand in het IJsselmeer, stuwt de harde westenwind het water juist richting Drenthe. De Zedemuden werkt daarom nu hard, anders stroomt het water Drenthe in."

'Waterbergingen tonen hun waarde'

Dat de Zedemuden hard aan het werk is, is opmerkelijk. Het gemaal wordt jaarlijks maar een keer of drie ingezet. "Als hij niet zou draaien, dan zou Drenthe nu op enkele plekken waarschijnlijk natte voeten hebben", is Van Gerner overtuigd. Daarnaast bewijzen ook de waterbergingen, die na de wateroverlast van 1998 zijn aangelegd rond Meppel, hun waarde. "Heb je die niet, dan zou de situatie op dit moment wel penibel zijn."

Van Gerner verwacht dat de waterstand mogelijk nog iets hoger wordt, maar later deze week weer gaat dalen. "Dan zwakt de wind af en wordt het water niet meer opgestuwd. Dit betekent dat het water in de sloten en waterbergingen weer gaat dalen."