Skydive-spektakel in Hoogeveen: 'Voel me helemaal thuis in de lucht'

Dat kan deelnemer Peter Braun beamen. "We hebben met zijn allen fantastische sprongen kunnen maken. Ik heb leuke mensen ontmoet, de vliegtuigen en de faciliteiten waren goed. Alles klopte gewoon. Hoogeveen heeft het goed voor elkaar dit jaar."

Braun heeft inmiddels meer dan 6000 sprongen gemaakt in zijn carrière. Hij weet als geen ander hoe je een figuur moet maken in de lucht. "Dat spreken we van tevoren af. Op de grond gaat de hele groep op de grond liggen in de vorm die we later in de lucht ook willen maken. De één pakt een enkel vast, de ander een pols. Door te oefenen weet iedereen wat er te doen staat als we de lucht in gaan."

Speeltuin voor volwassenen

Het evenement is nog vrij jong. De Viking Boogie in Hoogeveen bestaat in huidige vorm vier jaar. Als het aan de organisatie ligt is er nog voldoende ruimte voor groei. "We groeien nog elk jaar. Onze naamsbekendheid wordt ook beter. Iedereen die je spreekt is enthousiast en wil graag terugkomen. Dat is natuurlijk fijn om te horen."