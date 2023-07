Regen is een zegen voor indoor attracties: 'Gekkenwerk' en 'jackpot'

Binnenspeeltuinen

Het vergelijk met de zware coronajaren wordt door meer binnenlocaties gemaakt. Bijvoorbeeld door Tonny van der Felz, eigenaar van Speelparadijs Cowboys & Indianen in Coevorden. "De laatste jaren was het door corona natuurlijk helemaal niet druk. Ook vorig jaar durfden mensen de drukte nog niet echt op te zoeken. Maar gelukkig lijkt iedereen corona nu een beetje te zijn vergeten."

Volgens Van der Felz was het gekkenhuis deze week in Coevorden: "Ik mag hier 600 mensen binnen hebben, op donderdag moest ik zo'n 250 mensen bij de deur teleurstellen. Deze drukte is natuurlijk heel mooi, maar mensen moeten wel beseffen dat er ook momenten zijn dat ik al het personeel heb rondlopen, terwijl er bijna geen gasten zijn. Daarom heb ik ook een bedrijf met een buitenactiviteit. Wordt het mooi weer, dan heb ik daar ook inkomsten en kan ik het personeel daar inzetten."

Ook teamleider Moniek de Boed van Funzone Indoor Speeltuin Hoogeveen zag dat het deze week lekker druk was. "Vorig jaar hadden we best wel een mooie zomer, dan is het nu echt wel een wereld van verschil. Tot nu toe hebben we wel iedereen binnen kunnen laten, maar dan waarschuwen we de mensen wel dat het misschien niet lukt om een tafeltje te krijgen om aan te zitten."

Stuiterende drukte

Bij ander vertier binnen, zoals trampolineparken in Assen en Emmen, was dezelfde mate van belangstelling te zien. "Het is druk!", zegt Dominique Wijnants van Urban Jump in Emmen. Mensen zoeken echt de binnenactiviteiten op. Vorig jaar was het mooi weer, toen was het echt wel rustiger, terwijl we net corona achter de rug hadden. Toen was die drukte ook wel heel welkom geweest. Voor ons is dit natuurlijk heel gunstig. Al die gemiste inkomsten door corona kunnen we nu hopelijk terugverdienen. De drukste dag ooit hadden we 650 mensen. Donderdag zaten we rond de 550 bezoekers, dus ook behoorlijk druk.