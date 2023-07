Youk (14) komt helemaal uit Waddinxveen om trucks te spotten in Laaghalen: 'Het geeft een kickie'

"Oud is goud", zegt Youk Demoed (14) over een van de trucks die hij zojuist op de gevoelige plaat heeft weten vast te leggen. Hij staat op een viaduct in Laaghalen. Morgen begint het Truckstarfestival op het TT circuit in Assen, en dat brengt traditiegetrouw veel truckspotters op de been.