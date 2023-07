Boni verdwijnt uit straatbeeld na fusie met Nettorama

Supermarktketen Boni verdwijnt uit het straatbeeld in Drenthe. De winkels gaan in de toekomst verder onder de naam Nettorama.

In Drenthe heeft Boni twee vestigingen in Emmen. Verder is de supermarktketen te vinden in Borger, Emmer-Compascuum, Klazienaveen en Hollandscheveld. Boni zal geleidelijk als merknaam verdwijnen.