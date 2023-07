Dna doodgeschoten wolf Wapse op 101 dode dieren aangetroffen

In uitzonderlijke gevallen mag een burgemeester zonder overleg met de provincie besluiten om een wolf af te schieten. "De enige uitzondering is een situatie waarbij zich een acuut veiligheidsprobleem voordoet, waarbij de situatie zodanig acuut is dat het niet mogelijk is dat Gedeputeerde Staten een afweging maken", zo staat er in het interprovinciaal wolvenplan.

Angst voor wolf bij huis

Volgens de burgemeester was er zeker sprake van een acuut geval. Dierenorganisaties voeren aan dat de wolf twee uur na het bijtincident is afgeschoten en dat er op dat moment geen sprake was van een noodsituatie. De wolf zat op het moment van afschot vast in een perceel met een wolfwerend raster.

De schapenhouder belde de meldkamer van de politie toen hij op 9 juli rond 06.45 uur de wolf in zijn weiland aantrof. Volgens een ingewijde adviseerde de meldkamer de schapenhouder het hek open te zetten, zodat de wolf weg kon. Hij deed dit niet, omdat het perceel waar de wolf in vastzat, aan zijn woonerf grenst. De man zou bang zijn geweest dat de wolf dan naar zijn huis zou gaan.

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie is bezig met een onderzoek naar de rechtmatigheid van het afschot. De politie Oost-Nederland heeft op dinsdag 18 juli meerdere telefoons in beslag genomen van betrokkenen die aanwezig waren bij het bijtincident om de besluitvorming over het afschot van de wolf in kaart te krijgen. Het Functioneel Parket doet geen nadere mededelingen over welke telefoons in beslag zijn genomen en wat er op de telefoons is aangetroffen.

Inhoud filmpje bijtincident niet gedeeld

Het OM is onder meer op zoek naar een filmpje dat van het bijtincident met de schapenhouder is gemaakt. Volgens LTO Noord-voorman Dirk Bruins wordt dit filmpje door de familie van de schapenhouder bewust niet naar buiten gebracht.

"Bepaalde personen vinden altijd dat er iets fout is gegaan en zullen de beelden niet geloven of zeggen dat ermee gerommeld is. Zulke beelden gaan bovendien een eigen leven leiden", zei Bruins tegen het Dagblad van het Noorden en hij bevestigt deze lezing aan RTV Drenthe.