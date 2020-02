Stelling: Ik durf geen vakantie te boeken vanwege het coronavirus

Het coronavirus heerst in verschillende landen. Waar het eerst vooral in Azië een probleem was, werd afgelopen week bekend dat er nu ook in Italië besmettingen en doden zijn. Een aantal steden is op slot gedaan, niemand mag er nog in of uit.

Ook in de steden die niet zijn afgesloten door de Italiaanse overheid heerst er lichte paniek. Een Italiaanse politieman uit La Spezia: "De mensen hier worden gek. Deze stad is niet afgesloten, maar de winkelcentra worden totaal leeggekocht. De scholen en publieke plekken zijn gesloten, evenementen afgelast. Allemaal uit voorzorg."

Negatief reisadvies

Toch maakt hij zich niet erg druk: "Gister heb ik de hele dag gewerkt met iemand die rechtstreeks uit een van de steden kwam waarvandaan het virus zich heeft verspreid in Italië. Ik kan er niks aan veranderen, dus waarom zou ik bang of bezorgd zijn? We zien wel waar het schip strandt."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels voor delen van Italië een negatief reisadvies afgegeven:

Stelling

Een reisje naar Rome zit er dus voorlopig niet in, maar durf jij überhaupt nog wel een vakantie te boeken? Verschillende reisbureaus bieden nu de optie om de reis naar Italië die mensen geboekt hadden, gratis om te boeken. Maar wie weet waar over een week, een maand, of in de zomer het coronavirus heerst, en op welke schaal?

Durf jij nog een vakantie te boeken naar het buitenland? Of denk je: 'Geef mijn portie maar aan Fikkie, ik blijf lekker thuis'. Of maken we ons veel te druk met zijn allen, en zet jij in geval van nood gewoon een mondkapje op voordat je op het vliegtuig stapt?

