Tweetal dat uit is op PlayStation pleegt roofoverval en krijgt celstraf

Van de drie jaar is voor de Stadjer een jaar voorwaardelijk, de Emmenaar hoeft maar de helft uit te zitten, de rest blijft als waarschuwing staan. Tegen beiden was eerder vijf en vier jaar cel geëist. De rechter koos voor een deels voorwaardelijke straf, zodat beiden kunnen worden behandeld.

De twee gingen volgens de rechter bruut te werk. Ze belden bij de woning in de stad aan, omdat de bewoner via Marktplaats een PlayStation te koop had staan. De bewoner werd in zijn buik gestoken en de spelcomputer ging zonder te betalen mee.