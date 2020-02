Noordelijke toeristen na zandstorm weer thuis, bagage volgt later

Noordelijke vakantiegangers, die vorige week vanaf Eelde waren vertrokken, moesten langer blijven op de Canarische Eilanden. Dit vanwege een hevige zandstorm. Veel vluchten vielen uit. Maandag ging het vliegveld weer open. Luchtvaartmaatschappij en reisorganisatie TUI bijvoorbeeld heeft extra vliegtuigen ingezet om passagiers weer op te halen.

Koffers staan op Gran Canaria

Met uren vertraging zijn de Noordelijke passagiers vannacht geland op Schiphol. Daarna zijn ze met de bus naar Groningen Airport Eelde gebracht, waar ze rond half zeven aankwamen. De luchthaven in Eelde was gesloten, waardoor een landing onmogelijk was.

De koffers zijn achtergebleven op Gran Canaria. De gezagvoerder van de vlucht meldde de passagiers aan boord dat hij de ruimbagage achter zou laten. Dit vanwege de tijd die het kost om het in te laden. De maatschappij zal nu moeten zorgen dat alle bagage op een later tijdstip thuis wordt afgeleverd.

Chaotische situatie op vliegveld

"Door alle uitgestelde vluchten was de situatie chaotisch op de luchthaven van Las Palmas, kijkt woordvoerder Petra Kok van reisorganisatie TUI terug op afgelopen nacht. "Op enig moment was er een probleem met de bagage. We wilden niet het risico lopen dat we niet zouden kunnen vertrekken en de de passagiers nog steeds niet haar huis konden vliegen. Daarom is besloten zonder bagage te vertrekken. We zullen die zo spoedig mogelijk naar Nederland vervoeren en bij de passagiers thuis laten bezorgen."