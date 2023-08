Conflict tussen moskeebestuur en aannemer nieuwe moskee Assen, bouw ligt stil

'Bestuur betaalt niet'

Directeur Herman Manning van aannemer HTO bevestigt dat de bouw is stilgelegd, maar dat komt volgens hem doordat het moskeebestuur de rekeningen voor de nieuwe moskee niet heeft betaald. Er staat volgens Manning nog een bedrag van 100.000 euro open.

"Het gebouw is gewoon gebouwd zoals het moest. Er is een klein discussiepunt over de kozijnen, maar dat zijn we in goed overleg aan het oplossen met de gemeente", laat Manning weten.

Over het bouwtechnisch rapport is de directeur niet te spreken. "Wij zijn een betrouwbare partij en hebben nooit ellende. Alle stukken die we moesten aanleveren hebben we meegestuurd. Dit is een broodje-aapverhaal en we gaan een tegenrapport laten maken."

Naar de rechter?

El Mourabit erkent dat er nog geld moet worden overgemaakt naar de aannemer, maar is dat niet van plan zolang de gebreken niet zijn hersteld. "Het geld voor de bouw is afkomstig van jarenlange donaties uit de gemeenschap. Daarom voelen we ons extra bedonderd door de aannemer."

Zowel het moskeebestuur als de aannemer heeft een advocaat ingeschakeld. Het bestuur laat weten dat een gang naar de rechter niet wordt uitgesloten.

Niet volgens vergunning

Behalve met de bouwer is er ook een probleem met de gemeente Assen. Bij een controle in april is geconstateerd dat enkele onderdelen van de moskee niet voldoen aan de vergunningseisen. De minaret wijkt volgens de ambtenaar af van de vergunning.

Ook de ruiten en kozijnen in de gevel zijn anders uitgevoerd dan op de aangeleverde bouwtekeningen stond. Daarnaast zet de gemeente vraagtekens bij de wijze van isoleren en de manier waarop regenwater van het dak wordt afgevoerd.