Rechtbank doet uitspraak in zaak opgesloten vrouw in meterkast

De vrouw werd in december 2018 door de drie overvallers opgesloten in de meterkast en werd pas vijftien uur later bevrijd. De mannen waren volgens eigen zeggen vooraf niet van plan de vrouw op te sluiten.

De bewoonster liet net de kat naar buiten toen twee van de drie overvallers voor haar stonden. Evert B. drukte een taser in haar gezicht, maar zette vooral zichzelf onder stroom, bleek op de zitting. Daardoor lag hij een kwartier lang buiten in de struiken om bij te komen. Het was Anil T. die plots de vrouw opsloot, zeiden de beide Drentse verdachten. De Leeuwarder ontkende dat. Het trio stal een laptop, wat gouden ringen en een zitmaaier. "Een lullige buit", zei de officier.

Na 15 uur bevrijd

De vrouw werd de volgende ochtend uit de meterkast bevrijd door vriendinnen die ze kende van het volksdansen. Ze kwam niet opdagen en haar vriendinnen kwamen daarom poolshoogte nemen bij de woning. Was de opsluiting later ontdekt, dan was het slecht met haar afgelopen, zei de officier van justitie.

De drie mannen kwamen pas in beeld nadat de overval in het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd behandeld. Er druppelden anonieme tips binnen en de gestolen zitmaaier was in Coevorden gezien. De verdachten werden door de tipgevers bij naam genoemd. Na onderzoek bleek dat dna-materiaal van de jongste verdachte op de trui van de bewoonster zat.